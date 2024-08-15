Политолог Маркелов: Украина будет увеличивать частоту запусков беспилотников

На сегодняшний день беспилотники — это одно из открытий текущего военного конфликта. Учитывая их эффективность, Украина будет только увеличивать частоту использования в боевых действиях, заявил политолог Сергей Маркелов, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, к осени ВСУ будут готовы выпускать до тысячи БПЛА в сутки. Поставки беспилотников налажены из других стран — Румынии, Польши, Молдавии. Маркелов считает, что атаками БПЛА Украина преследует две цели — максимально усилить позиции ВСУ и причинить ущерб России. При этом Украина следует не собственной инициативе, а установкам от союзников, отметил Маркелов.

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