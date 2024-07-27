Полет украинского БПЛА в Рязанской области сняли на видео

Очевидец заснял на камеру один дронов, который пытался атаковать Рязанскую область утром 27 июля. Видеозапись опубликовал Telegram-канал Shot .

Атаку пыталась совершить группа из семи беспилотников. По данным издания, очевидцы услышали звуки взрывов примерно в 06:00 утра около аэропорта «Дягилево». В результате ЧП никто не пострадал, разрушений на земле не было. Военные нейтрализовали все семь БПЛА.

Информацию о неудавшейся атаке дронов ВСУ подтвердил губернатор губернатор Рязанской области Павел Малков.

Ранее украинский беспилотник рухнул рядом с жилым домом в селе Ратчино в Липецкой области, сообщил сайт kp.ru. Глава региона Игорь Артамонов отметил, что никто из жителей не пострадал.