Задержание пытавшихся украсть ребенка агентов ГУР в Калининграде попало на видео
Задержание агентов Главного управления разведки Минобороны Украины сняли на видео. Кадры обнародовал Центр общественных связей ФСБ.
Судя по ролику, агентов задержали ночью. Во время допроса они признались, что осуществляли съемку и видеозапись средств охраны госграницы России по заданию ГУР Украины, а также хотели выкрасть ребенка.
«Да, делал фото и видео с литовской стороны», — сказал задержанный.
По данным ФСБ, подозреваемые пытались проникнуть в Россию с территории Литвы, но их задержали сотрудники органов безопасности. В отношении агентов ГУР завели уголовное дело по статье «Шпионаж». Их заключили под стражу.
На прошлой неделе в ЛНР осудили украинца Виктора Солдатко. Его признали виновным в шпионаже в пользу спецслужб Украины.