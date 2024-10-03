Задержание пытавшихся украсть ребенка агентов ГУР в Калининграде попало на видео

Судя по ролику, агентов задержали ночью. Во время допроса они признались, что осуществляли съемку и видеозапись средств охраны госграницы России по заданию ГУР Украины, а также хотели выкрасть ребенка.

«Да, делал фото и видео с литовской стороны», — сказал задержанный.

По данным ФСБ, подозреваемые пытались проникнуть в Россию с территории Литвы, но их задержали сотрудники органов безопасности. В отношении агентов ГУР завели уголовное дело по статье «Шпионаж». Их заключили под стражу.

На прошлой неделе в ЛНР осудили украинца Виктора Солдатко. Его признали виновным в шпионаже в пользу спецслужб Украины.