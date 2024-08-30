Появилось видео уничтожения БПЛА из стрелкового оружия над Калугой
Очевидцы сняли на видео момент уничтожения БПЛА ВСУ в небе над Калугой
В небе над Калугой удалось уничтожить украинский беспилотный летательный аппарат огнем из стрелкового оружия. Видео опубликовал Telegram-канал Baza.
На кадрах можно услышать громкий звук выстрелов. После одного из попаданий дрон эффектно взорвался, съемка прекратилась на этом моменте.
Telegram-канал Shot предположил, что целью атаки дронов ВСУ в Калуге был городской аэропорт.
Минобороны России утром в пятницу, 30 августа, сообщало о ликвидации 18 беспилотных летательных аппаратов в небе над четырьмя регионами страны, в том числе четырех — над Калужской областью. Губернатор Владислав Шапша также подтверждал ликвидацию дронов на окраине Калуги, информация о разрушениях или пострадавших не поступала.
Силы противовоздушной обороны также сбили украинские беспилотники над Белгородской и Брянской областями и Крымом.