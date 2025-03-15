Появилось видео с места удара ВСУ по краеведческому музею в Судже

Появилось видео с места удара украинских боевиков по зданию краеведческого музея в Судже, при котором погибла сотрудница. Кадры опубликовал временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале .

«Это не просто удар по архитектуре, это удар по нашей истории, культуре и памяти», — подчеркнул глава региона.

По словам губернатора, благодаря оперативным действиям сотрудников музея особо ценные экспонаты заранее вывезли и разместили в фондохранилищах. Спасти удалось 457 предметов.

Хинштейн добавил, что Суджанский краеведческий музей восстановят, а экспонаты вернутся на место.

ВСУ ударили по музею вечером 14 марта. В результате атаки погибла сотрудница, которая пришла в учреждение, чтобы осмотреть его состояние. Еще двое работников получили ранения.