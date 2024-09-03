Появились кадры с места удара по учебному центру ВСУ в Полтаве

«Донбасский партизан» показал кадры с места ракетного удара в Полтаве

Здание учебно-тренировочного центра войск связи ВСУ в Полтаве частично обрушилось после российского удара баллистическими ракетами. Кадры с места показал Telegram-канал «Донбасский партизан» .

По его информации, одна из ракет уничтожила учебно-административный корпус, другая — столовую. Точное число ликвидированных и раненых пока неизвестно.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что в результате удара 41 украинский солдат погиб, минимум 180 получили ранения. Он поручил расследовать все обстоятельства произошедшего.

Экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук*, в свою очередь, оценил число уничтоженных в десятки, а ранения получили, по его словам, не менее 600 военных. Он добавил, что координаты воинской части находились в открытом доступе.

Член Общественной палаты России Владимир Рогов уточнил, что удар произошел во время построения. Он считает, что ВСУ потеряли таким образом минимум 100 военнослужащих.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.