Появились кадры нового удара авиабомбой ФАБ-3000 по позициям ВСУ

Fighterbomber показал третий сброс авиабомбы ФАБ-3000 в зоне СВО

Фото: РИА «Новости»

Российские военные в третий раз использовали тяжелую авиабомбу ФАБ-300 для удара по позициям украинских военных. Видео с места опубликовали авторы Telegram-канала Fighterbomber.

В какой день и на каких позициях сделаны сняты кадры, неизвестно.

«Держите очередное применение УМПК ФАБ-3000 М-54», — указали в подписи к видео.

О том, что это третье использование нового типа боеприпасов в зоне проведения спецоперации, сообщил Telegram-канал ANNA News.

В качестве доказательства авторы привели ссылки на первые два взрыва, которые произошли в Харьковской области.

Удар по пункту временной дислокации ВСУ в Липцах, по подсчету авторов сообщения, стал вторым использованием ФАБ-3000 в зоне спецоперации.

Российские авиабомбы ФАБ оснастили универсальным модулем планирования и коррекции, который превратил их в высокоточные снаряды для поражения целей. При этом бомба способна после сброса преодолеть расстояние до 70 километров, чтобы поразить запланированный объект.

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