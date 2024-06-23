Появились кадры нового удара авиабомбой ФАБ-3000 по позициям ВСУ
Fighterbomber показал третий сброс авиабомбы ФАБ-3000 в зоне СВО
Российские военные в третий раз использовали тяжелую авиабомбу ФАБ-300 для удара по позициям украинских военных. Видео с места опубликовали авторы Telegram-канала Fighterbomber.
В какой день и на каких позициях сделаны сняты кадры, неизвестно.
«Держите очередное применение УМПК ФАБ-3000 М-54», — указали в подписи к видео.
О том, что это третье использование нового типа боеприпасов в зоне проведения спецоперации, сообщил Telegram-канал ANNA News.
В качестве доказательства авторы привели ссылки на первые два взрыва, которые произошли в Харьковской области.
Удар по пункту временной дислокации ВСУ в Липцах, по подсчету авторов сообщения, стал вторым использованием ФАБ-3000 в зоне спецоперации.
Российские авиабомбы ФАБ оснастили универсальным модулем планирования и коррекции, который превратил их в высокоточные снаряды для поражения целей. При этом бомба способна после сброса преодолеть расстояние до 70 километров, чтобы поразить запланированный объект.