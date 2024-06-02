Поезд попытались пустить под откос в Одесской области

«Страна.ua»: в Одесской области произошла диверсия на железной дороге

Фото: Unsplash

Сотрудники железнодорожной станции Одесса-Восточная обнаружили на путях металлические предметы, из-за которых поезд мог сойти с рельсов. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

По данным правоохранительных органов, попытка совершить диверсию на железнодорожном полотне произошла 31 мая. Злоумышленников начали разыскивать, служба безопасности Украины возбудила уголовное дело.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в Крыму. Силовики задержали мужчину, который планировал убить военнослужащего. Подозреваемый признался, что по заданию украинских спецслужб собирался заложить в подъезде дома самодельное взрывное устройство на газовой трубе рядом со входной дверью.

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