Поезд попытались пустить под откос в Одесской области

Сотрудники железнодорожной станции Одесса-Восточная обнаружили на путях металлические предметы, из-за которых поезд мог сойти с рельсов. Об этом сообщило издание «Страна.ua».
По данным правоохранительных органов, попытка совершить диверсию на железнодорожном полотне произошла 31 мая. Злоумышленников начали разыскивать, служба безопасности Украины возбудила уголовное дело.
Ранее ФСБ предотвратила теракт в Крыму. Силовики задержали мужчину, который планировал убить военнослужащего. Подозреваемый признался, что по заданию украинских спецслужб собирался заложить в подъезде дома самодельное взрывное устройство на газовой трубе рядом со входной дверью.