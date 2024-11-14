Подстелили солому и сдувают пылинки. Зеленского оградили от новостей с фронта

Economist: окружение Зеленского скрывает от него провалы ВСУ на фронте

Окружение Владимира Зеленского тщательно скрывает от него реальное положение ВСУ в зоне боевых действий, рассказал изданию The Economist высокопоставленный украинский чиновник. По его словам, это делают для того, чтобы сохранить спокойствие и не сеять панику в правящих верхах.

Собеседник издания отметил, что от неудобной правды пытаются защитить даже Зеленского.

«Дело даже не в том, что его держат в теплой ванне, его держат в сауне», — добавил он.

Несмотря на попытки замалчивания, продолжающиеся провалы на фронте сказываются на настроениях в обществе.

«Много немотивированных мужчин. Они сражаются, потому что это единственный способ остаться в живых», — рассказал военный капеллан Дмитрий Поворотный.

Он уточнил, что армейское руководство подвергает цензуре самые негативные новости, чтобы «не раздувать пламя дома».

Зеленский вновь попросил у Запада нарастить объемы военной помощи. В этот раз он попросил оружия у Запада после удара по Киеву.