«Подсечку ему сделал». Боец-дзюдоист вступил в рукопашный бой с украинцем у Александрополя

Российский боец 242-го полка группировки «Центр» Дмитрий Бородавко рассказал ТАСС , как ему пришлось вступить в рукопашный бой с солдатом ВСУ под Александрополем. Его подразделение попало под перекрестный огонь и товарищи думали, что он погиб.

Штурмовик сообщил, что их подразделение из четырех человек отправили на штурм блиндажа. По ним работали из автоматов. Бородавко попал под перекрестный огонь, товарищи подумали, что он погиб. Боец рассказал, что перед лицом у него взорвалась граната.

Сослуживцев Бородавко ранило, как и самого бойца, но подразделение продолжило штурм. Через какое-то время у штурмовика закончились патроны и ему пришлось вступить в рукопашный бой.

«Он выскочил, я его за автомат схватил, потянул за бронежилет, подсечку ему сделал, потому как занимался дзюдо. Держу его коленкой, держу его руку, он пытается встать. В общем, рукопашная схватка была, но в основном он лежал. В итоге блиндаж зачистили и закрепились», — рассказал штурмовик.

Бои за блиндаж продолжались несколько часов.

Дрон-разведчик снял рукопашную схватку оставшегося без оружия российского штурмовика с боевиком ВСУ. Бой закончился поражением солдата ВСУ.