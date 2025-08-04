Подразделение Ленинградского гвардейского полка группировки войск «Север» использовало язык народа коми, чтобы по рации передавать информацию о выводе раненых. Об этом РИА «Новости» заявил боец с позывным Гиена.

Он рассказал, что российские военные сделали сообщения непонятными для украинской стороны.

«У нас было так заведено: чтобы не выдавать время выхода группы с раненым, когда с другой стороны к нам спешила другая группа, чтобы перехватить его, переговоры вели два бойца, которые говорили на коми языке», — отметил военнослужащий.

Позже, по его словам, такой метод шифрования начали использовать и для задач на передовой. Даже в случае перехвата противнику не удалось бы понять, о чем именно идет речь, потому что язык коми очень своеобразный, указал собеседник агентства.

Военнослужащий с позывным Джанга добавил, что некоторые бойцы даже подумали, что слышали переговоры иностранных наемников ВСУ.

Ранее командир штурмового взвода с позывным Дым сообщил, что российская армия зачистила от украинских боевиков окраины Часова Яра. ВСУ отступают в сторону Константиновки.