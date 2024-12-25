Подмосковные строители восстановят дом в Орджоникидзевском районе в Мариуполе

Работы идут под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства», а за их качеством следят специалисты ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта». На данный момент строители восстановили и усилили конструктивные элементы дома, заменили системы центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, а также канализации.

«Восстановление жилой инфраструктуры в Мариуполе — приоритетная часть нашей работы. Квартиры, жилые помещения — часть жизни, личное пространство наших граждан. Мы понимаем насколько оно важно для каждого из нас, поэтому стараемся помочь в кратчайшие сроки тем, кто лишился своего жилья в результате боевых действий», — прокомментировал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.