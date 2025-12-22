Подмосковные спасатели передали гуманитарную помощь в зону СВО

Сотрудники территориального управления № 14 «Мособлпожспаса» в пятницу, 19 декабря, передали бойцам специальной военной операции гуманитарную помощь. Мероприятие прошло в 213-й части в Домодедовском округе.

Начальник части Сергей Степин пояснил, что глава караула, который сейчас выполняет на фронте боевой долг, посетил подразделение во время очередного отпуска.

«В ходе общения огнеборцы поговорили о службе своего товарища, рассказали о своей работе, о выполнении поставленных задач, обсудили важность взаимовыручки, сплоченности, совершенствования профессиональных навыков, а также необходимость здорового микроклимата в коллективе», — пояснил Степин.

Спасатели заблаговременно подготовили маскировочные сети и предметы первой необходимости, которые их коллега доставит товарищам на передовую.