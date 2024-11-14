В подконтрольной Украине части ДНР объявили принудительную эвакуацию

В подконтрольной киевскому режиму части Волновахского района Донецкой Народной Республики объявили обязательную эвакуацию. Об этом сообщили в Telegram-канале созданной украинскими властями «областной военной администрации».

«Решение о проведении обязательной эвакуации принудительным способом детей с родителями, лицами, их заменяющими, или другими законными представителями из [ряда] населенных пунктов Великоновоселковской поселковой территориальной общины Волновахского района», — отметили в администрации.

Всего эвакуацию объявили в 16 населенных пунктах, в том числе в Андреевке, Отрадном и Большой Новоселке.

Накануне утром воздушную тревогу объявляли в Киеве. Также сирены, оповещающие об опасности, включали сразу в Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Одесской, Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областях.