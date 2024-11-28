Почти километровый мост на Кубани уцелел после атаки ВСУ

Автомобильный мост через реку Протока в Славянском районе Краснодарского края протяженностью почти один километр выдержал удар украинских дронов. Об этом сообщил глава муниципалитета Роман Синяговский в Telegram-канале .

По его словам, над районом сбили несколько беспилотников ВСУ. Объекты на земле не получили значительных повреждений.

«Целостность автомобильного моста через реку Протока не нарушена», — добавил Синяговский.

Рано утром 28 ноября Украина попыталась устроить массированную атаку БПЛА на Краснодарский край. Под удар попали два района. В Славянске-на-Кубани одна женщина получила ранения. На места происшествий прибыли оперативные и экстренные службы. Главы районов взяли ситуацию под свой контроль.