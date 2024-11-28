Почти километровый мост на Кубани уцелел после атаки ВСУ

Автомобильный мост через реку Протока в Славянском районе Краснодарского края протяженностью почти один километр выдержал удар украинских дронов. Об этом сообщил глава муниципалитета Роман Синяговский в Telegram-канале.
По его словам, над районом сбили несколько беспилотников ВСУ. Объекты на земле не получили значительных повреждений.
«Целостность автомобильного моста через реку Протока не нарушена», — добавил Синяговский.
Рано утром 28 ноября Украина попыталась устроить массированную атаку БПЛА на Краснодарский край. Под удар попали два района. В Славянске-на-Кубани одна женщина получила ранения. На места происшествий прибыли оперативные и экстренные службы. Главы районов взяли ситуацию под свой контроль.
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