Победивший боевика ВСУ в рукопашном бою штурмовик Григорьев вернулся на родину

Штурмовик Андрей Григорьев с позывным Тута, известный благодаря победе в рукопашном бою с солдатом Вооруженных сил Украины, вернулся в родной Якутск после получения звания Героя России. Об этом сообщили «Известия» .

В аэропорту якутского бойца встретили родные, юнармейцы, кадеты, активисты общественных организаций и члены регионального правительства.

Григорьев рассказал, что испытывает гордость и чувство ответственности. Перед вылетом штурмовик встретился со знаменитым голливудским актером, спецпредставителем МИД России по гуманитарным связям и гражданином России Стивеном Сигалом.

Григорьев прославился благодаря видео в Сети, на котором запечатлели рукопашный бой в Донецкой Народной Республике. Кадры поединка на ножах якутского штурмовика с бойцом ВСУ облетели соцсети в первых числах января.