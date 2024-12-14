По системе Starlink ударят российской «Калинкой»

Систему «Калинка» для вычисления сигнала Starlink разработали в России

В России разработали новейшую систему мониторинга «Калинка». Они способна выявлять сигналы спутниковых систем связи, в том числе американского Starlink, сообщил ТАСС глава правления Центра беспилотных систем и технологий Андрей Безруков.

По его словам, также система применяется для вычисления дронов типа «Баба-яга» и безэкипажных катеров. В настоящее время «Калинка» проходит боевые испытания.

«Вычисление безэкипажных катеров до последнего времени осуществлялось визуальным методом. В ходе взаимодействия с АНО „ЦБСТ“ предложили усовершенствование работы за счет системы поиска терминалов Starlink», — сказал Безруков.

Он добавил, что пеленгатор «Калинка» позволяет выявить безэкипажный катер на дистанции до 15 километров, настигнуть его и поразить с помощью пулемета.

Ранее стало известно, что Пентагон расширил доступ Украины к системе Starlink, которая принадлежит бизнесмену Илону Маску.