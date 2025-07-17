Показания пленного украинского танкиста помогли российским бойцам ликвидировать подразделение ВСУ в районе населенного пункта Русин Яр в ДНР. Об этом рассказал РИА «Новости» командир взвода 68-го отдельного разведывательного батальона Южного военного округа с позывным Сава.

Он уточнил, что пленный украинский солдат рассказал, где находилась стоянка тяжелой военной техники.

Пехота допросила военнослужащего и тут же передала всю информацию. Российские подразделения оперативно отработали.

Ранее ночной удар по Львову уничтожил здание военного предприятия «Электрон». Мэр города Андрей Садовой подтвердил попадания в промышленную зону. Над городом поднялись клубы дыма, а местные жители сообщили о серии мощных взрывов.