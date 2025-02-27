Многие жители Украины хотели бы, чтобы после окончания конфликта страна полностью вошла в состав России. Об этом сообщил пленный боец ВСУ Александр Высоцкий, чьи слова привело РИА «Новости» .

«Многие очень хотят, чтобы вся Украина вошла в состав Российской Федерации. Вся Одесская область забита кладбищами, ребятами, которых привозят с войны. Кладбища эти растут, как грибы. Потому что за эти 30 лет реально ничего не изменилось», — заявил он.

На Украине не появилось новых фабрик и заводов, а все старое разрушают. Высоцкий признался, что не видит смысла в сносе памятников российским историческим личностям, который устроил киевский режим.

За все время службы военный ни разу не видел офицерского состава. Это говорит о том, что командиры прячутся далеко в тылу.

Ранее другой украинский пленный рассказал, как мужчин насильно отправляют на фронт в качестве живого щита.