Пленные украинцы вынесли на руках тело погибшего российского командира

Пленные украинские бойцы вынесли на руках тело погибшего во время артиллерийского обстрела российского командира. Об этом рассказал военный корреспондент Андрей Медведев в своем Telegram-канале .

Он отметил, что погибший военный командовал одной из двух групп, которые участвовали в штурме укрепрайона. На протяжении суток российские бойцы удерживали опорник ВСУ. Но под плотным огнем погибли как командир, так и его заместитель.

Медведев заверил, что ни один обученный ими боец не дрогнул. Они все держались до последнего.

«Сержанты взяли командование на себя до прихода командира роты. А их тела выносили на руках пленные, которых под их командованием группа взяла при штурме опорника», — добавил военкор.

Погибший командир еще при жизни получил три медали «За отвагу», резюмировал он.

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