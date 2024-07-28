Пленные морпехи из «Азовстали» обратились к офису Зеленского с требованием

РИА «Новости»: находящиеся в плену морпехи с «Азовстали» попросили обменять их

Украинские морпехи с «Азовстали», уже больше двух лет находящиеся в плену, записали видеообращение к офису Зеленского с требованием их обменять. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Меняют тех, кто просидел буквально три-четыре месяца, может быть полгода», — пожаловался старший лейтенант Алексей Собчук.

Морпехам обещали скорое возвращение, но их никто не обменивает. Он также рассказал, что руководство довело ситуацию до того, что условия стали практически невыносимыми: не было питания, боеприпасов. Единственным способом выжить стала сдача в плен.

«Хотел бы задать вопрос: когда я увижу своих дочерей?» — обратился к властям старший сержант Борис Крутенок.

Ранее российские военные отловили в подземных коммуникациях завода «Азовсталь» в Мариуполе последнего бойца ВСУ. Военнослужащий питался крысами и пил техническую воду из магистралей.

В первые месяцы СВО боевики ВСУ заняли завод «Азовсталь» в Мариуполе и удерживали там мирных жителей. ВС России полностью освободили территорию металлургического комбината от националистов. На месте разрушенного комбината построят логистический центр, экопарк, промышленный технопарк и индустриальный парк.