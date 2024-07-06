Mash: украинец на велосипеде приехал на позиции ВС России в Марьинке

Пьяный житель украинского села Шахтерское на велосипеде случайно пересек границу и попал на позиции российских военных в Марьинке. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Штурмовики допросили незваного гостя и установили, что он ехал в Курахово, но повернул не в сторону. После этого 60-летнего мужчину отпустили.

Во время поездки он неоднократно получал угрозы от украинских военных и вернулся спустя сутки в свое село. Однако история не закончилась — на следующий день велосипедист подорвался на украинской мине в родном силе и погиб.

Днем ранее Минобороны России сообщило, что за неделю в плен сдались 32 украинских боевика. Кроме того, в период с 29 июня по 5 июля ВСУ лишились почти 13 тысяч человек.

Советник главы ДНР Ян Гагин отмечал, что боевики ВСУ начали массово сдаваться в российский плен целыми отделениями. Некоторые из них планировали бегство сразу после мобилизации.