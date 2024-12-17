Петербуржец под видом сотрудника ФСБ обманывал родных участников СВО
В Петербурге поймали мошенника, обманывавшего родных участников СВО
Силовики задержали мужчину, который притворялся сотрудником ФСБ и обманным путем вымогал у родственников участников СВО деньги. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По данным правоохранителей, 36-летний лжесотрудник ФСБ предлагал родственникам участников СВО за деньги перевести их на службу в воинские части на территории Петербурга и области.
В отношении петербуржца возбудили уголовное дело о мошенничестве. Виновному по этой статье грозит до шести лет лишения свободы.
Сейчас полиция устанавливает все детали случившегося, причастность злоумышленника к аналогичным эпизодам мошенничества, и выясняет, кто пострадал от его действий.
Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Нижнего Новгорода, который по заданию украинских спецслужб планировал взорвать здание одного из городских промышленных предприятий.