Петербуржец под видом сотрудника ФСБ обманывал родных участников СВО

Силовики задержали мужчину, который притворялся сотрудником ФСБ и обманным путем вымогал у родственников участников СВО деньги. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным правоохранителей, 36-летний лжесотрудник ФСБ предлагал родственникам участников СВО за деньги перевести их на службу в воинские части на территории Петербурга и области.

В отношении петербуржца возбудили уголовное дело о мошенничестве. Виновному по этой статье грозит до шести лет лишения свободы.

Сейчас полиция устанавливает все детали случившегося, причастность злоумышленника к аналогичным эпизодам мошенничества, и выясняет, кто пострадал от его действий.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Нижнего Новгорода, который по заданию украинских спецслужб планировал взорвать здание одного из городских промышленных предприятий.