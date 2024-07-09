«Петербургский дневник» опубликовал историю бойца Примакова, получившего ранение

Максим Примаков, ветеран специальной военной операции, получил серьезное ранение в позвоночник в зоне боевых действий. Его историю опубликовал «Петербургский дневник».

Первую операцию бойцу сделали в Луганске, врачи достали осколки. Он все время лежал, мужчине грозила почти полная неподвижность и сильные боли.

Местные медики и волонтеры стали добиваться того, чтобы раненого отправили на дальнейшее лечение в Военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге — и у них получилось. Реабилитацию пациент проходит уже более года, мужчину поддерживает его семья.