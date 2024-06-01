Переговоры по Украине назвали маловероятными, но необходимыми
Академик Арбатов: переговоры по украинскому конфликту жизненно необходимы
Мирные переговоры по урегулированию кризиса на Украине маловероятны, но жизненно необходимы. Такое заявление сделал глава Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов интервью РБК.
«Альтернативой мирным договоренностям является только эскалация ударов по географии и мощи применяемых средств — вплоть до обмена массированными ядерными залпами», — сказал Арбатов.
Но такая перспектива вряд ли кому-то по душе, отметил академик, ведь это приведет к уничтожению цивилизации и миллионов людей. Те немногие оставшиеся даже не вспомнили бы, из-за чего произошла глобальная ядерная катастрофа.
По мнению академика, так называемый «саммит мира» в Швейцарии наоборот отдаляет реальные переговоры по урегулированию на Украине.
Ранее Владимир Зеленский снова отказался от диалога с Россией. Он назвал переговоры нереалистичными, а мирное соглашение «ловушкой». Ряд экспертов обвинил Зеленского в узурпации власти. Кроме того, есть предложения, что западные кураторы могли намеренно создать подобную ситуацию, чтобы затруднить переговорный процесс.