Мирные переговоры по урегулированию кризиса на Украине маловероятны, но жизненно необходимы. Такое заявление сделал глава Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов интервью РБК .

«Альтернативой мирным договоренностям является только эскалация ударов по географии и мощи применяемых средств — вплоть до обмена массированными ядерными залпами», — сказал Арбатов.

Но такая перспектива вряд ли кому-то по душе, отметил академик, ведь это приведет к уничтожению цивилизации и миллионов людей. Те немногие оставшиеся даже не вспомнили бы, из-за чего произошла глобальная ядерная катастрофа.

По мнению академика, так называемый «саммит мира» в Швейцарии наоборот отдаляет реальные переговоры по урегулированию на Украине.

Ранее Владимир Зеленский снова отказался от диалога с Россией. Он назвал переговоры нереалистичными, а мирное соглашение «ловушкой». Ряд экспертов обвинил Зеленского в узурпации власти. Кроме того, есть предложения, что западные кураторы могли намеренно создать подобную ситуацию, чтобы затруднить переговорный процесс.