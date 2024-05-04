Перебои с электричеством начались в Павлограде на Украине после взрывов | 360°

Спецоперация 04 мая 2024, 03:51 Перебои с электричеством начались в Павлограде на Украине после взрывов РИА «Новости»

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После взрывов в Павлограде Днепропетровской области на востоке Украины начались перебои с электроэнергией. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

По информации портала, перебои в электроснабжении наблюдались в некоторых районах города.

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Ранее о взрывах в Павлограде сообщил Telegram-канал «24 канал». Взрывы также прогремели в Харькове.

Согласно карте воздушных тревог украинского министерства цифровой трансформации, за минувший день, 3 мая, четыре раза объявляли ракетную опасность по всей стране.

Российские подразделения нанесли мощный удар по складам с боекомплектами в пригороде Харькова. На складах всю неделю разгружались грузовики, сообщило издание Ura.ru.