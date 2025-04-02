Педагогов в Балашихе наградили за помощь бойцам СВО

В актовом зале школы № 4 городского округа Балашиха прошло мероприятие, посвященное девятой годовщине основания Войск национальной гвардии России. За участие в добровольческих акциях помощи бойцам специальной военной операции наградили трех педагогов образовательных учреждений.

Директор информационного агентства «Большая Балашиха» Илья Очаковский отметил, что сила общества заключается в единстве поколений и преемственности традиций. Он также поблагодарил волонтеров, депутатов и администрацию города за сборы гуманитарной помощи и поддержку семей военнослужащих. Илья Очаковский поделился с собравшимися личным опытом поездки на фронт.

Подполковник запаса Игорь Ивахнюк, участник военных действий в Чечне и заместитель директора по безопасности школы № 4, рассказал о своем опыте службы, а также о роли мужества и отваги.

За активное участие в добровольческих акциях и помощь участникам специальной военной операции наградили учителя истории Ларису Агафонову, педагога-психолога Татьяну Бегаеву и учителя музыки Людмилу Горбунову. Музыкальный преподаватель Людмила Горбунова, сын которой служит на передовой в зоне СВО, активно поддерживает военнослужащих. Она участвует в сборе гуманитарной помощи и изготовлении окопных свечей.

Отметим, что День войск национальной гвардии России ежегодно отмечают 27 марта, он был установлен указом президента Владимира Путина в 2017 году. Росгвардия охраняет стратегически важные объекты, участвует в антитеррористических операциях и обеспечивает безопасность общества в чрезвычайных ситуациях.