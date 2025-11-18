Патриотический урок о подвиге 28 панфиловцев прошел в Балашихе

Василий Крюков, член Ассоциации ветеранов СВО городского округа Балашиха, провел для студентов Центра гидрометеорологии и аэронавигации ПК «Энергия» патриотический урок, посвященный подвигу 28 панфиловцев. Мероприятие стало важным событием в рамках продолжения усилий по сохранению памяти о героических страницах Великой Отечественной войны и формированию у молодого поколения уважения к истории страны.

Во время встречи Василий Крюков рассказал ученикам о развитии боевых действий под Москвой в 1941 году, о мужестве и стойкости бойцов, вставших на защиту столицы, и о повседневной жизни военной Москвы в первые месяцы войны.

Особое внимание в рассказе было уделено личностям генерал-майора Ивана Панфилова и политрука Василия Клочкова, а также бессмертному подвигу 28 гвардейцев—панфиловцев, который навсегда вписал имена бойцов в историю обороны Москвы. Воспоминания ветерана дополнили фрагменты документальной хроники тех лет, позволив студентам увидеть не только стратегические решения, но и человеческие судьбы, плечом к плечу стоявшие в суровую пору.

«Сохранение памяти о защитниках Отечества особенно важно для молодежи, подрастающего поколения. Знание истории помогает им осознавать истинную цену мирного неба над головой и с уважением относиться к героям», — подчеркнул Василий Крюков.

Ассоциация ветеранов специальной военной операции начала свою деятельность в Балашихе в марте 2025 года. Главная цель организации — оказание комплексной поддержки ветеранам СВО и их семьям: помощь в трудоустройстве, медицинская, психологическая и юридическая поддержка. Ветераны также активно участвуют в патриотическом воспитании молодежи, помогают адаптироваться к мирной жизни тем, кто вернулся из зоны спецоперации, и внедряют в общество примеры гражданской ответственности и взаимопомощи.