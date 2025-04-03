Патриотическая лекция для школьников на тему СВО прошла в Мытищах

Организовали мероприятие по инициативе комиссии по патриотическому воспитанию, образованию и делам молодежи Общественной палаты городского округа Мытищи. Руководитель первого в стране музея подвигов и героизма участников специальной военной операции Валерий Калинин выступил перед школьниками 7-9-х классов. Боец больше 30 раз доставлял на передовую гуманитарную помощь, возглавляя конвой из машин. Помогал он и жителям новых присоединенных территорий и приграничных зон. Валерий уже два года занимает пост председателя комиссии по социальной политике, экологии и охране здоровья молодежного парламента городского округа Мытищи.

Помимо рассказа о поездках, гость показал кадры разрушенных населенных пунктов и поговорил с ребятами о причинах и значении боевых действий.

«Несмотря на сложные условия, жители хотят покидать родные края. Я желаю, чтобы эти тяжелые времена поскорее закончились для них», — рассказал ученик девятого класса и юнармеец отряда «Пламя» Демид Епанчинцев. Школьника поразило, что люди живут в подвалах многоэтажек, пострадавших от бомбежек.

Среди гостей на мероприятии присутствовали: председатель Общественной палаты городского округа Мытищи Игорь Савош, первый атаман мытищинского хуторского казачьего общества Ким Ярушко, председатель местного Совета ветеранов Вячеслав Муравьев и председатель отделения Ассоциации ветеранов Специальной военной операции Подмосковья Сергей Пудов.