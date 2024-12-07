Парту в честь героя СВО Александра Попиля открыли в школе № 17 в Одинцове

В России 9 декабря отмечают День Героев Отечества. В преддверии праздника мы рассказываем истории о смелости и самоотверженности защитников России. Один из них — Александр Попиль из Одинцова.

Александр Попиль из Одинцова ушел на фронт в октябре 2022 года. Пройдя месячную подготовку в Серпухове, он приступил к выполнению боевых задач.

Житель Одинцова погиб при исполнении долга в феврале 2024 года. В его честь в школе № 17 установили парту героя.

Сейчас за ней сидит Владимир — племянник Александра. Он учится в кадетском классе и мечтает стать военным врачом.

«Всегда говорил, что это сложно. Теперь я знаю, что такое война. Я заметила в нем такое качество, как дружба настоящая. Когда он с болью про своих ребят рассказывал, которые с ранениями уехали. Как они переживали за всех», — поделилась сестра Александра Попиля Юлия Иванова.

На парте героя есть фотографии и других бойцов. Сейчас они находятся на передовой. Школьникам рассказывают об их подвигах благодаря всероссийскому патриотическому проекту «Парта героя». Он развивается по всей Московской области.

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