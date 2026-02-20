Парту героя в память об участнике СВО открыли в Балашихе

Торжественная церемония открытия мемориала, посвященного Роману Донденко, прошла в школе № 32. В мероприятии приняли участие председатель Совета депутатов округа Геннадий Попов, директор учебного заведения Татьяна Левдикова, педагоги, школьники, а также вдова и сын бойца.

Роман Донденко родился 9 мая 1980 года в Белгородской области. В 1998 году его призвали на срочную службу в пограничные войска России. Он служил в ФСБ в должности старшего инструктора разведывательно-поисковой группы, а в августе 2022 года добровольцем отправился в зону боевых действий. 19 августа того же года он трагически погиб под артиллерийским обстрелом в районе Артемовска в ДНР и был посмертно награжден орденом Мужества. Летом 2025 года в Балашихе на фасаде дома № 15 на улице Реутовской открыли мемориальную доску в его честь.

По словам Геннадия Попова, почетное право первым сесть за парту получил сын героя Артем. Он добавил, что имя Романа Донденко навсегда вписано в историю школы, а его подвиг станет примером мужества и верности стране для каждого ученика.

Проект «Парта Героя» реализуется по всей стране и направлен на увековечивание памяти героев, проявивших мужество и отвагу при защите Отечества. Он способствует формированию чувства патриотизма, уважения к истории и ответственности за будущее страны.