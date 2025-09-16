Парту героя в честь участника СВО Василия Маркова открыли в Королеве

Торжественная церемония открытия Парты героя прошла в гимназии «Российская школа» в Королеве. Ее посвятили памяти военнослужащего округа Василия Маркова.

Участниками мероприятия стали более 30 человек. Это учащиеся гимназии, глава городского округа Королев Игорь Трифонов, супруга, сын и мама героя.

Василий Марков отправился в зону СВО в 2022 году. Он выполнял боевые задачи на территории Донецкой Народной Республики.

Мужчина погиб в июле 2022 года в Харьковской области. Его посмертно наградили орденом Мужества.

«Выражаю глубокую признательность семье героя. Уверен, что подвиг Василия Маркова станет для школьников примером истинного мужества, любви к Отечеству и нашей Родине!» — сказал Игорь Трифонов.

Отметим, что на Парте героя традиционно разместили фотографию, биографию и информацию о заслугах Василия Маркова.