Парту героя в честь бойца СВО Станислава Досаева открыли в Истре

Станислав Досаев жил в поселке Глебовский и работал на местном предприятии. 10 октября 2022 года он отправился добровольцем на СВО. Мужчина был помощником пулеметчика, младшим лейтенантом, участвовал в боях за освобождение населенных пунктов Кременной, Торское и Терны.

«Его сослуживцы отзываются о нем, как о прекрасном командире, как о замечательном боевом товарище. Он помогал там ребятам, защищал их. Он действительно настоящий герой, настоящий офицер, настоящий командир», — рассказала вдова Анастасия Досаева.

Станислав Досаев погиб во время разведки под обстрелами минометчика. Его похоронили на Алее Славы в Истре 4 марта 2025 года. В честь его мужества, храбрости и подвигов установили Парту Героя.

За ней будут сидеть отличники, а уже в новом учебном году она станет экспонатом военного школьного музея. В этом году в округе установили уже пять парт с участниками СВО.