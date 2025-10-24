Парту героя в честь бойца СВО открыли в люберецком поселке Красково

Парту героя установили в гимназии № 56 в поселке Красково городского округа Люберцы в память об участнике специальной военной операции Юрии Землянском. Инициатором стала партия «Единая Россия» в рамках всероссийских проектов «Историческая память» и «Новая школа».

Церемония открытия парты героя объединила близких Юрия Землянского, его одноклассников, педагогов, представителей администрации муниципалитета и местного отделения партии.

«Брат мой — очень хороший, очень добрый, всегда помогал во всем. Меня он очень любил, защищал», — поделилась сестра героя Анастасия Маркина.

Юрий Землянский родился в 1996 году в Магаданской области. Он окончил гимназию № 56 и Дзержинский колледж информационных технологий. Юрий служил старшим матросом в составе 133-й бригады материально-технического обеспечения Черноморского флота. В В 2023 году он заключил контракт с Министерством обороны и принял участие в специальной военной операции. Погиб 20 октября 2023 года при выполнении боевой задачи. Юрия Землянского наградили орденом Мужества посмертно.

По словам депутата местного Совета, муниципального координатора проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Евгения Ерченкова, в округе открыли уже 28-ю парту героя.

«Каждая из них — это история о мужестве, верности и любви к Родине. Благодаря таким инициативам школьники видят, что герои — это не кто-то далекий, а наши земляки, выпускники их же школ», — подчеркнул Евгений Ерченков.

Напомним, проект «Парта Героя» — всероссийский образовательный проект партии «Единая Россия». Его реализуют в школах и учреждениях среднего профессионального образования по всей стране. Проект формирует у учеников уважительное отношение к истории России. В учебных кабинетах устанавливают ученические парты. На них размещают сведения о выдающихся людях — героях Отечества, войн, труда, деятелях культуры или спорта, а также участниках спецоперации.