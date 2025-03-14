Парту героя в честь бойца СВО Николая Рябова открыли в Павловском Посаде

В Павловском Посаде для сохранения памяти о земляках, проявивших мужество при защите Отечества, продолжают устанавливать парты героя. Еще одну открыли в бывшей школе № 9, а ныне — первом корпусе гимназии. Ее посвятили выпускнику учебного заведения Николаю Рябову, погибшему в зоне специальной военной операции при выполнении боевого задания.

На торжественной церемонии открытия собрались родственники героя, его одноклассники, педагоги и школьники, а также участники специальной военной операции и депутаты Совета депутатов фракции «Единая Россия».

Николай Рябов родился 16 октября 1994 года в Павловском Посаде. После окончания школы юноша поступил в Павлово-Посадский промышленно-экономический техникум, там он получил профессию электромонтера по ремонту электрооборудования. Николай работал по специальности, строил дом и заботился о своей семье.

Когда началась специальная военная операция, он захотел отправиться на фронт, но в первую волну мобилизации его не призвали. Николай Рябов подписал контракт и 14 мая 2023 года отправился служить. Герой погиб 12 октября 2023 года во время выполнения боевого задания, его посмертно наградили орденом Мужества.

Отметим, что в Павлово-Посадском округе всего установили 14 парт героя. Проект «Парта героя» помогает воспитывать в подрастающей молодежи чувство патриотизма и ответственности перед страной.