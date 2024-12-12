«Парту героя» в честь бойца СВО Хакима Самсонова открыли в Электрогорске

В корпусе «Бета» городского лицея в Электрогорске состоялось открытие «Парты героя». Она посвящена выпускнику лицея Хакиму Самсонову, награжденному в 2024 году орденом Мужества посмертно.

На церемонии открытия присутствовали родственники и друзья Хакима Самсонова, представители администрации Павлово-Посадского городского округа, окружного совета депутатов, ветераны, педагоги и школьники.

Право открыть «Парту героя» предоставили его матери Ольге Николаевне и другу Илье Ветошко. Почетное право первыми занять место за партой получили ученики седьмого класса.