«Парту героя» в честь бойца СВО Хакима Самсонова открыли в Электрогорске

В корпусе «Бета» городского лицея в Электрогорске состоялось открытие «Парты героя». Она посвящена выпускнику лицея Хакиму Самсонову, награжденному в 2024 году орденом Мужества посмертно.
На церемонии открытия присутствовали родственники и друзья Хакима Самсонова, представители администрации Павлово-Посадского городского округа, окружного совета депутатов, ветераны, педагоги и школьники.
Право открыть «Парту героя» предоставили его матери Ольге Николаевне и другу Илье Ветошко. Почетное право первыми занять место за партой получили ученики седьмого класса.
В завершении мероприятия собравшиеся почтили память героя минутой молчания и возложили цветы.
Проект «Парта героя» продолжает объединять поколения, воспитывая чувство гордости за своих земляков и глубокое уважение к их памяти.
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