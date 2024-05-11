Парту героя Натига Алиева открыли в лицее № 10 в Химках | 360°

Спецоперация 11 мая 2024, 14:32 Парту героя Натига Алиева открыли в лицее № 10 в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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В лицее № 10 города Химки торжественно открыли парту героя, посвященную Натигу Алиеву, участнику специальной военной операции. В рамках праздничного мероприятия ленту перерезали муниципальные депутаты Юлия Мамай и Надежда Смирнова.

Натиг Алиев — известный мастер спорта и обладатель титулов чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу. Вместе с женой они воспитывают дочь и двух сыновей. В апреле 2023 года Алиев добровольно отправился на фронт, вступив в батальон «Ахмат». За храбрость и преданность долгу Натиг удостоен ордена «Ахмат-спецназ».

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«Несмотря на скромность Натига Алиева, это человек мужественный, отважный, и мы гордимся, что в нашем городском округе есть такие люди, именно герои нашего времени», — поделилась Надежда Смирнова.

Напомним, открытие парт героев является частью проектов «Новая школа» и «Историческая память» от партии «Единая Россия». В Химках установлено более 30 ученических парт в честь героев войны и выдающихся личностей округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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