Парту Героя Константина Попова открыли в школе № 12 в Подольске | 360°

Спецоперация 08 мая 2024, 21:22 Парту Героя Константина Попова открыли в школе № 12 в Подольске Unsplash

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«Парту героя» участника специальной военной операции Константина Попова открыли в Подольске. Она появилась в школе № 12.

Константин Попов прошел службу в 45-й бригаде ВДВ, а в сентябре 2022 года отправился добровольцем на спецоперацию. 11 июля 2023 года боец героически погиб под Луганском.

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Указом президента награжден орденом Мужества посмертно. Еще двое его одноклассников сейчас защищают русские земли на Донбассе.

Глава Подольска Григорий Артамонов подчеркнул, что героями не рождаются — героями становятся. Он выразил уверенность, что учащиеся, опираясь на подвиг Константина Сергеевича, выберут для себя путь защитников своей страны.

Также, по инициативе главы на здании школы появится памятная доска героя.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с учениками лицея возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

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