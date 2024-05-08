Парту героя Алексея Заозерова открыли в лицее № 34 в Мытищах | 360°

Спецоперация 08 мая 2024, 14:55 Парту героя Алексея Заозерова открыли в лицее № 34 в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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В преддверии празднования Дня Победы в лицее № 34, городского округа Мытищи, прошло торжественное открытие Парты Героя, посвященной памяти Алексея Заозерова. В ходе специальной военной операции он награжден орденом Мужества посмертно.

Алексей Николаевич служил в Вооруженных силах Российской Федерации, занимая должность заместителя командира взвода войсковой разведки. Он принимал участие в операциях по поддержанию конституционного порядка и законности на Северном Кавказе, в Югославии и других местах, неоднократно получая тяжелые ранения.

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Работая кинологом в АО «Метровагонмаш», Алексей был образцовым семьянином. С началом специальной военной операции он отправился на фронт добровольцем, в качестве ветерана боевых действий и командира стрелкового взвода батальона. Старший сержант Заозеров погиб 2 декабря 2022 года в Луганской области.

Глава Мытищинского округа Юлия Купецкая подчеркнула важность поддержки тех, кто защищает нашу страну, как делами, так и словами. Она акцентировала внимание на необходимости помнить о героях, отдавших жизни за интересы Родины.

Право занять место за учебным столом, украшенным фотографией героя и информацией о его жизни и заслугах, предоставят ученикам лицея за достижения в учебе, творчестве и спорте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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