Партию гуманитарной помощи отправили из Красногорска в зону СВО

В Красногорске прошла благотворительная акция в рамках губернаторского проекта «Доброе дело». Жители, активисты, волонтеры и представители общественных организаций отправили гуманитарную помощь для участников СВО и их семей.

«Ветераны принесли и вещи новые, и полотенца, и средства гигиены, шампуни, пасты. Много продуктов питания принесли», — добавила заместитель председателя Совета ветеранов в Красногорске Софья Головина.

Сбор гуманитарного груза организовали в Центре поддержки на Кирова, 1.

К акции присоединился заместитель председателя Совета депутатов Богдан Андриянов. Он привез бутилированную питьевую воду для бойцов, проходящих реабилитацию в Центральном военно-клиническом госпитале имени Александра Вишневского.

«В рамках проекта „Доброе дело“ мы регулярно принимаем участие. В данном случае привез бутилированную воду, поскольку этот продукт постоянно востребован, и ребята после восстановления очень нуждаются в бутилированной воде», — сказал Богдан Андриянов.

Помимо посылок, бойцам отправляют письма от школьников и рисунки детей, а неравнодушные люди плетут маскировочные сети, которые потом отправляют на передовую.