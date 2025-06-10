Памятную доску в честь участника СВО Дмитрия Лещенко открыли в Балашихе

В Балашихе увековечили память героя специальной военной операции, кавалера ордена Мужества Дмитрия Лещенко. Мемориальная доска в его честь появилась на фасаде дома № 10 по улице Октябрьской в микрорайоне Балашиха-3, где жил защитник Отечества.

Церемония открытия прошла с участием представителей администрации, общественности и близких героя. Среди присутствующих были заместитель главы городского округа Дмитрий Варнавский, депутат Андрей Холод, руководитель штаба Комитета семей воинов Отечества Наталья Махонина, а также кадеты и юнармейцы.

«Мы собрались, чтобы отдать дань уважения человеку, отдавшему жизнь за Родину. Дмитрий Лещенко — пример мужества и самоотверженности. Его подвиг объединяет нас и напоминает о цене мирного неба. Вечная слава героям!» — отметил Дмитрий Варнавский.