Памятную доску в честь участника СВО Дмитрия Лещенко открыли в Балашихе
В Балашихе увековечили память героя специальной военной операции, кавалера ордена Мужества Дмитрия Лещенко. Мемориальная доска в его честь появилась на фасаде дома № 10 по улице Октябрьской в микрорайоне Балашиха-3, где жил защитник Отечества.
Церемония открытия прошла с участием представителей администрации, общественности и близких героя. Среди присутствующих были заместитель главы городского округа Дмитрий Варнавский, депутат Андрей Холод, руководитель штаба Комитета семей воинов Отечества Наталья Махонина, а также кадеты и юнармейцы.
«Мы собрались, чтобы отдать дань уважения человеку, отдавшему жизнь за Родину. Дмитрий Лещенко — пример мужества и самоотверженности. Его подвиг объединяет нас и напоминает о цене мирного неба. Вечная слава героям!» — отметил Дмитрий Варнавский.
Дмитрий Лещенко родился в 1997 году. Выпускник Новочеркасского суворовского военного училища МВД России, он работал специалистом по паровым турбинам в компании «Хартия» и активно помогал фронту, собирая и доставляя гуманитарную помощь. В апреле 2024 года он подписал контракт и отправился в зону СВО. 30 октября 2024 года Дмитрий погиб в Запорожской области, выполняя свой долг. За отвагу он был посмертно удостоен ордена Мужества.
Похоронен герой на Братском кладбище. Его отец, Александр Лещенко, поделился воспоминаниями: «Мой сын был добрым и открытым, любил спорт и всегда помогал другим. Он стремился на фронт, чтобы поддержать боевых товарищей. Несмотря на отказы, он добился своего. Я горжусь его решимостью и подвигом».