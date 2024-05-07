Памятную доску о бойце СВО Анатолие Микитюке установят в Мытищах | 360°

Спецоперация 07 мая 2024, 20:46 Памятную доску о бойце СВО Анатолие Микитюке установят в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Памятную доску о бойце специальной военной операции Анатолие Микитюке установят в Мытищах. На специальном заседании Совета депутатов округа принято решение об ее инсталляции на здание спортивной школы «Авангард».

В прошлом году Анатолий Николаевич Микитюк, ранее занимавший должность директора спортивной школы «Авангард», по собственной воле присоединился к специальной военной операции и погиб, защищая интересы страны. Посмертно награжден орденом Мужества.

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Депутаты отметили, что установка мемориальной доски на здании школы, которой он руководил многие годы, накануне Дня Победы, является символическим актом. Это инициатива родителей учеников и тренерского состава. Такие люди должны оставаться в памяти.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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