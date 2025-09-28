Памятная акция в поддержку участников СВО прошла в школе № 18 в Серпухове

В школе № 18 в Серпухове прошла акция «Журавли — я помню тебя, герой!». Ребята изготовили поделки из бумаги и передали их волонтерам, которые включат символы мира и надежды в состав гуманитарной помощи.

Журавликов передали волонтерам Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей. Поделки стали посланием поддержки от всего юного поколения школы № 18.

Эта акция наглядно показывает, как целая школа может объединиться, чтобы проявить заботу, почтение и активную гражданскую позицию.

«Искренние детские послания имеют огромную моральную поддержку для наших военнослужащих. Эта акция — важное свидетельство единства и понимания со стороны молодого поколения», — отметила Лидия Халачева, руководитель Единого центра поддержки участников СВО.