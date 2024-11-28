Падение обломков дрона на жилые дома в Краснодарском крае попало на видео

Момент падения обломков украинского беспилотника на жилые дома в Краснодарском крае успели снять на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал Kub Mash .

Беспилотник рухнул в Славянске-на-Кубани. В размещенном в Сети ролике слышен характерный для дрона жужжащий звук. Кадры показывают, как горящий дрон летит к жилым домам, после чего происходит взрыв.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев рассказал, что ВСУ атаковали Славянск-на-Кубани и хутор Чигрина в Красноармейском районе. На местах ЧП работают экстренные службы. По словам главы Краснодарского края, в Славянске-на-Кубани пострадала хозяйка домовладения, на территории которого рухнули обломки БПЛА. От госпитализации она отказалась. Из-за взрыва выбило окна, получил повреждения один автомобиль.