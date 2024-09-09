Отряд спецназа «Ахмат» уничтожил дома с бойцами ВСУ внутри

Бойцы отряда «Варвар» спецназа «Ахмат» ударили по частным домам, в которые проникли солдаты Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили представители отряда в Telegram-канале .

Российские военные обнаружили противника, передвигавшегося по одному из населенных пунктов в Курской области. После того как несколько военнослужащих ВСУ зашли в сельский дом, на здание упал снаряд, сброшенный с дрона. Одна из построек после обстрела начала гореть.

«Враг будет разбит!» — заявили в «Ахмате».

В середине августа бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили 10 украинских военных, которые брали в плен российский солдат и мирных жителей в Суджанском районе.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении экипажами штурмовиков Су-25 живой силы и техники ВСУ в Курской области. ВС России нанесли удар авиаракетами по разведанным целям, добавили в ведомстве.