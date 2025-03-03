Открытые уроке в память о героях СВО прошли в Химках

Цикл патриотических мероприятий, посвященных трехлетней годовщине со дня начала специальной военной операции, провели в Химках. Так, воспитанникам «Палисадика» школы № 8 рассказали хронику исторических событий последних лет.

Для гостей встречи провели открытый урок современной истории, в ходе которого рассказали о целях специальной военной операции.

«Преклоняемся перед героями, которые с честью и мужеством с самых первых дней принимают участие в специальной военной операции», — сказала директор школы № 8 Ольга Игнатьева.

Подобное мероприятие прошло и в спортивном комплексе «Новые Химки». Встречи, посвященные очередной годовщине со дня начала специальной военной операции, стали частью широкомасштабной патриотической программы. Ее главный лозунг: «Сохраняя прошлое — защищаем будущее».

«Эту программу реализуют в Химках с начала июля прошлого года. Основные задачи этой общественной программы — формирование и поддержание интереса у населения к истории нашей страны, а также сохранение и увековечивание памяти о великих делах предков и героях нашего времени», — подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова.