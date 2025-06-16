Остекление 3 домов пострадало в Орловской области при атаке БПЛА

Остекление в двух многоквартирных и одном частном домах пострадало при массированной атаке украинских БПЛА на Орловскую область минувшей ночью. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков.

Помимо этого, стекла вышибло в торговом павильоне и пострадала крыша ангарного помещения одного из региональных коммерческих предприятий. Среди жителей травм никто не получил.

На месте падения обломков БПЛА сейчас работают специалисты МЧС и правоохранительные органы.

В общей сложности, по данным Клычкова, над территорией области силы ПВО и средства РЭБ сбили 11 беспилотников.