Оставившего место службы военного приговорили к восьми годам колонии на Сахалине

Южно-Сахалинский гарнизонный суд вынес приговор мужчине, который самовольно оставил место службы. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет, он проведет их в исправительной колонии общего режима. Также военного лишили звания «старший прапорщик».

«Признан виновным», — отметили в суде.

В условиях спецоперации в 2022 году мужчина без уважительной причины не пришел в воинскую часть в Приморском крае. Вместо службы он уехал в Корсаков, а военную комендатуру в Южно-Сахалинске посетил только 28 февраля 2024 года.

В Санкт-Петербурге в 2023 году 108 человек привлекли к уголовной ответственности за уклонение от военной службы. Люди самовольно оставляли части.