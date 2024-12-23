«Остается только молиться». Екатеринбуржец оставил жену с восемью детьми и ушел на СВО

Ura.ru: военный из Екатеринбурга оставил жену с восемью детьми и пошел на СВО

Галина Олейникова, мама восьмерых детей из Екатеринбурга, столкнулась с серьезными трудностями. В 2022 году ее муж добровольно отправился в зону специальной военной операции. Все заботы о домашнем хозяйстве и воспитании детей легли на плечи женщины. В интервью Ura.ru Галина рассказала о том, как она справляется с этой непростой ситуацией.

Александр и Галина стали супругами в сентябре 2007 года. За 17 лет их официального брака и 21 год совместной жизни у них появилось восемь детей: пять мальчиков и три девочки.

С началом специальной военной операции Александр твердо решил, что отправится на передовую. За день до отъезда, в первых числах августа 2022 года, он сообщил об этом близким.

«Если честно, я опешила, поскольку не думала, что все произойдет так быстро. Это подорвало мои планы и выбило из колеи. Мы с детьми были расстроены и переживали. Эти часы до его отправки были особенно ценными. В тот момент я поняла, что мне остается только молиться и надеяться на скорую встречу», — отметила Галина.

С тех пор Галина взяла на себя всю заботу о семье. Она старается не показывать детям, как ей тяжело.

Галина обратилась в региональное министерство социальной политики с просьбой помочь ей приобрести автомобиль. Однако ей отказали, сославшись на то, что законодательство не предусматривает предоставление транспорта многодетным семьям.

Без личного автомобиля сложно передвигаться, отмечает женщина, а такси — дорогое удовольствие. «Общественный транспорт не всегда удобен».

По ее словам, многие считают, что если муж служит в армии и получает высокую зарплату, то денег должно хватать на все. Однако на практике оказывается, что большая часть доходов уходит на питание и образование детей.

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