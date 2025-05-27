Группа операторов БПЛА 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» во время аэроразведки обнаружила «нервную систему» ВСУ — логистику противника. Об этом в Telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Первым в поле зрения наших разведчиков попался автомобиль нацистов — пикап, следовавший с грузом на позиции ВСУ. В машине имелись генераторы, горюче-смазочные материалы и продукты», — отметил глава региона.

Пикап противника поразили FPV-дронами, уничтожив груз и живую силу. После этого оператор беспилотника обнаружил замаскированный блиндаж, в котором засели три украинских боевика. Укрепление уничтожили сбросами ВОГов, сообщил Кадыров.

Российские войска отбили часть леса и уничтожили понтонную переправу ВСУ через реку Оскол под Колесниковкой в Харьковской области. Вооруженные силы России зачистили участок железнодорожного полотна, протяженность которого составила 500 метров.

Российские бойцы из группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Новая Полтавка в ДНР. ВСУ потеряли до 400 военнослужащих, сообщил RT.